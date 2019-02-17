شيرين سيف النصر تكشف حقيقة زواجها

نفت الفنانة شيرين سيف النصر، ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا ، وبعض المواقع الخبارية، وهو ما يفيد بزواجها خلال الفترة القليلة الماضية.
وأضافت شيرين في تصريحات صحفية اليوم، أن الصور التي تم تداولها على صفحات السوشيال ميديا قديمة جدًا منذ زوجها السابق من الدكتور رائف
جدير بالذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر، تتواجد حاليًا في لندن لزيارة شقيقتها، وستعود إلى القاهرة في الأيام القليلة المقبلة.
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