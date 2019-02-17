شاهد.. ابنة محمد متولي تحيي ذكرى رحيله الأولى

كتب - أحمد أيوب:

أحيت الفنانة سمر محمد متولي، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذكرى الأولى لرحيل والدها الفنان محمد متولي، بصورة جمعتها به وعلقت عليها كاتبة:"طب إيه بقي يا بابي؟.. هو كده عدت سنة.. بجد الأيام بتعدي والشهور.. وأول سنة كمان عدت.. وأنا مش فاهمة أي حاجة وحاسة إنك مسافر وراجع أو بتصور فيلم وهيقولوا cut هايل يا أستاذ محمد

وفركش وترجع بيتك عادي بقي وتعيش معانا تاني زي ما كنّا ٤ وهنفضل ٤ أنا وأنت ومامي ويمنى".

وأضافت: "وجع فراقك أصعب بكتير من إني أقدر أكتب أي حاجة.. حاولت وما زلت بحاول أقف على حيلي بدالك.. بس الحياة صعبة جدًا جدًا من غيرك.. لغاية إمبارح بس كنت بقول زي

النهاردة السنة اللي فاتت بابي كان معايا والسنين هتعدي .. ومكنتش عايزاها تعدي كنت محتاجاك جنبي لسه ف كل حاجة... بس والله هفرحك وهتشوف قد إيه اعتمدت على نفسي وحققت كل اللي كنّا بنتمناه.. ده وعد مني ف أول ذكرى ليك".

واختمتت كلامها: "ربنا يرحمك يا أحن وأطيب وأجدع أب في الدنيا بحبك أوي".

يذكر أن الفنانة سمر متولي شاركت في فيلم "نادي الرجال السري"، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة غادة عادل.