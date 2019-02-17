بالصور.. نجوم الفن ينعون شهداء القوات المسلحة

كتب - أحمد أيوب:

حرص عدد من نجوم الفن علي نعي رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في المحافظة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

ونستعرض لكم في التقرير التالي هؤلاء النجوم :

وجاء في المقدمه الفنان أحمد السقا، حيث صورة، عبر صفحته

الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "سلامًا على من يحاربون بالليل.. وفي الصباح بالأكفان قد عادوا".

ونشرت نجمة فريق مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "سلاما على من يحاربون بالليل وفي الصباح

بالأكفان قد عادوا، الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته".

بدرية طلبة

وأيضًا نشرت الفنانة بدرية طلبة صورة للشهداء، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل خائن ربنا يرحم شهداءنا ويصبر أهاليهم لاحول ولا قوة الا بالله".

نشرت الفنانة هبة عبدالحكيم صورة للشهداء عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "رحم الله شهداء الوطن حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحمنا جمعيا يا رب".