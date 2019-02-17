خاص الفن-"الزمن الجميل" يتسبب بمغادرة إيميه صياح بيروت

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" ان الممثلة ومقدمة البرامج ​ايميه صياح​ قد غادرت امس بيروت متجهة الى ابوظبي لاستكمال التحضير في تصوير برنامج "الزمن الجميل"، وقد بدأت التحضيرات للحلقات المباشرة وهي حاليا تتنقل بين أبوظبي ودبي وبيروت.

ايميه عبرت عن سعادتها بهذه التجربة الجديدة والاصداء الجيدة للبرنامج.

يذكر ان ايميه كانت قد ابدعت في مشاركتها في مسلسل "ثورة الفلاحين" الذي جمع نخبة من اهم الممثلين والذي حقق نجاحاً كبيرا جدا ونقلة نوعية في مسيرة ايميه التمثيلية الى جانب اعمالها الناجحة الاخرى.