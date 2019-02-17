خاص الفن – علا سعيد تدخل المستشفى مرتين

ميرنا وليد - بيروت - دخلت الممثلة السورية ​علا سعيد​ إلى المستشفى بشكل إسعافي إثر إصابتها بعارض صحي منعها من ممارسة حياتها الطبيعية وخاصة التواصل مع الناس. وفي حديثها لموقع "الفن" كشفت أن الأطباء شخصّوا حالتها بالإصابة بالتهاب البنكرياس والتليف بالطرق الصفراوية إضافة إلى المعاناة من حصى بالقناة الجامعة. وأضافت: الحمد لله أنني بدأت أتلمس طريق الشفاء، علماً أنني اضطررت لدخول المستشفى مرة ثانية، لكن الأطباء أكدوا لي أنني تجاوزت المرحلة الأولى من المرض. درامياً، شاركت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية بعمل واحد حتى الآن خلال الموسم الدرامي الجديد، حيث ظهرت بخماسية "دقة قلب" آخر خماسيات مسلسل "عن الهوى والجوى" مع المخرج فادي سليم وإلى جانب لجين إسماعيل وحسين عباس وجرجس جبارة ووسيم الرحبي ونادين الشعار ونادين قدور وسوزان الوز وغيرهم.

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