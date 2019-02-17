أشرف زكي ينضم إلى "قمر هادي " في رمضان المقبل

انضم الفنان أشرف زكي إلى أسرة مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة , المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل , تأليف إسلام حافظ , وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز , وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي .

ويواصل المخرج رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الحالية تصوير المسلسل في فيلا على طريق مصر إسكندرية الصحراوي, في مشاهد تجمع بطل العمل هاني سلامة مع معظم أبطال العمل.

ويعد "قمر هادي "ثالث تعاون يجمع هاني سلامة برؤوف عبد العزيز، بعدما شكلا ثنائيًا حققا نجاحًا باهرًا خلال الفترة الماضية في كل من بمسلسل "فوق السحاب" ,و"طاقة نور".

ويشارك في بطولة مسلسل "قمر هادي" بجانب هاني سلامة، كل من يسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين ,هادي الجيار , حمزة العيلى، أية سماحة، وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجي.

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