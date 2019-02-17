شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا .. خالد سليم يحيى حفلا غنائيا داخل كلية فنون جميلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح حفلته الذى أحياها أمس على مسرح سيد درويش بالإسكندرية والتى رفعت شعار كاملة العدد يحيى النجم خالد سليم حفلا غنائيا آخر غدًا الإثنين داخل كلية فنون جميلة بالإسكندرية ويقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التى يتفاعل معها جمهوره من بينها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدرى وقابلت عينيك" وغيرها.

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحًا كبيرًا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.