ديانا كرزون تتألق بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وظهرت "ديانا" في الصور بفستان أسود كلاسيكي أنيق، وتزينت بطاقم ألماس، وعلقت: "كل فرحة تصنعها لغيرك، ستعود لك وهي أجمل".

يذكر أن ديانا كرزون أطلقت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حب تقليدي"، احتفالًا بعيد الحب، وهي باللهجة الخليجية من كلمات محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.