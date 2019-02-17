شاهد.. زوجة مكسيم خليل تهنئه على صانع الأحلام

حرصت السيدة سوسن الرشيد زوجة الفنان مكسيم خليل، علي تهنئته بمسلسله الجديد "صانع الأحلام الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2019، ونشرت صورة له من الكواليس علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
وعلقت سوسن علي الصورة قائلة: "حبيبي موفق بعملك الجديد صانع الأحلام بعرف قديش عم ياخد هالدور تعب وجهد وعواطف ومشاعر منك وعندي ثقة بموهبتك وإحساس
يذكر أن مسلسل صانع الأحلام بطولة مكسيم خليل، إيلي متري، رنا ريشه، طوني عيسى، أروى جودة، مي سليم، جهاد سعد، تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز.
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