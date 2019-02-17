طرح الفنان تامر حسني، كليبا جديدا لأغنية "ناسيني ليه"، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
اقتربت مشاهدات الكليب لـ2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه، وحقق انتشاراً واسعاً وسريعاً بين جمهوره فور صدوره.
ظهر الكليب على هيئة فيلم قصير عن فراق تامر لحبيبته، فتتزوج حبيبته من رجل آخر، ليسترجع تامر ذكرياته وأوقاته معها طوال الكليب، فيلتقي بها تامر للمرة الأولى بعد طولفراق ليفاجأ بوجود ابنتها معها.
فكان هناك بعض اللقطات المميزة احتوى عليها الكليب نستعرضها في السطور الآتية..
الإسكندرية بطلة الكليب
تم تصوير الكليب بالكامل في عدة مناطق بالإسكندرية أبرزها حديقة "المنتزه" الشهيرة، مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض اللقطات من شوارعها المختلفة، وصور جوية رائعة للمدينة.
مقطع غنائي جديد
قام تامر بإضافة مقطع غنائي جديد للأغنية في الكليب، لم
يذكر أن الأغنية من كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع : وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج:سعيد الماروق.
ظهور المطربة آسيل عمران كممثلة
شاركت الفنانة آسيل عمران في الكليب للمرة الاولى كممثلة في بالرغم من شهرتها كمطربة ويقتصر تمثيلها في الأعمال الدرامية الخليجية فقط، وبرعت في تمثيل مشاهد الكليب باحترافية، ووجه تامر شكرا خاصا لها في آخر الكليب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بعد نجاحه السريع.. لقطات مميزة من كليب "ناسيني ليه" لتامر حسني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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