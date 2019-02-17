نجلاء بدر.. قصة إثارة وجنون وتحرّش وفشل إنتهى بالنجاحشائعات الموت الى متى؟ أنطوانيت نجيب أجدد...

ميرنا وليد - بيروت - ​نجلاء بدر​ ولدت يوم 6 تشرين الأول/أكتوبر عام 1974، واستطاعت أن تدخل مجال الإعلام والتمثيل في آن معاً، عانت كثيراً من تجارب حب فاشلة وصدمات عاطفية إلا أنها استطاعت أن تجد حب حياتها في آخر المطاف وتثير الجدل بصورهما بعد أن تعرضت الى عدّة تحرشات من قبل مثليات.

دخول نجلاء بدر مجال التمثيل

وضعت نجلاء بدر أولى خطواتها في مجال التمثيل مع فوازير "نيللي وشريهان"، وشاركت في حلقات من "فطوطة"، رفض والدها دخولها معهد التمثيل، رغم حصولها على معدلٍ عالٍ في الثانوية العامة فطلب منها دخول كلية الإعلام.

بدأت حياتها المهنية في التمثيل من خلال مسلسل "النوة" المعروف "بسوكة واخواتها" ثم كان مشروع تخرجها فيلماً بعنوان "محاكمة شهرزاد" مع علاء ولي الدين من إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

ثم شاركت في مسلسل "هذا الحب العملاق" من إخراج تيسير عبود، بعد مشاركتها في دورات تدريبية لإعداد الممثل.

بعدها رشحت إسمها ريم البارودي في مسلسل "ريش نعام" وهو من إخراج خيري بشارة وبطولة ​داليا البحيري​ وتوالت بعدها أعمالها في التلفزيون والسينما. وكان آخرها في المسلسل الرمضاني "لدينا أقوال أخرى" بدور "شيرين".

نجلاء بدر الإعلامية

عملت نجلاء بدر في مجال الإعلام وعرض عليها تقديم برامج عديدة في شبكة قنوات mbc. الإنطلاقة كانت في السنة الدراسية الثالثة بكلية الإعلام في جامعة القاهرة حيث كان المخرج وائل فهمي عبد الحميد يستعد لتصوير برنامج على إحدى قنوات شبكة راديو وتلفزيون العرب وطلب من نجلاء العمل كمذيعة في برنامج "ما يطلبه المشاهدون" لمدة عامين. وحصل أن زارت مبنى تلفزيون عمان أثناء تواجدها في البلد فطلبوا منها تصوير برنامج "لقاء الظهيرة" مباشرة على الهواء مع مذيع اسمه محمد المرجبي وكانت أول مذيعة مصرية تظهر على الشاشة العمانية.​​​​​​​ بعدها تلقت عرضاً من وزارة الاعلام في عمان لتقدم برنامج مسابقات اسمه "9 في 9" إلا أنها حصلت على فرصة العمل في قنوات "إم بي سي" بالقاهرة ضمن برنامج "اخترنا لكم"، بعد حوالي السنة ونصف السنة قدمت استقالتها لأنها لم تستطع تحمل الغربة بعيداً عن عائلتها نظراً لصغر سنّها. قدمت برنامج منوعات على شاشة قناة النيل للمنوعات من عام 1998 حتى عام 2000 ثم عادت إلى مصر حيث وجدت في عام 2000 ‘إعلاناً عن طلب مذيعين للعمل.

فعادت إلى الشاشة من خلال برنامج "مهنتك بالدنيا" على شبكة أوربت الإعلامية، ثم عرضت عليها الإعلامية نشوة الرويني تقديم برنامج على ال"ام بي سي" مرة أخرى واستمرت معهم من العام 2001 حتى العام 2010 ،ثم قدمت استقالتها للمرة الثانية بعدما ظهرت في برامج شهيرة مثل "حروف وألوف"، "أكشن"، "أكشن نجلا بدر"، "فير فاكتور"، "الخزنة لايف"، "سكوب"، عام 2010 عرض عليها برنامج "سواريه" على التلفزيون المصري قدمت بعدها برنامج "أنت والمليون" هو في الاصل برنامج أجنبي تم تقديمه في 40 دولة وعرض على قناة المحور. عام 2015 عادت الى تقديم البرامج عبر قناة "إم بي سي مصر"، من خلال برنامج المسابقات العالمي "CASH OR SPLASH".

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حياة نجلاء بدر الشخصية.. "عواصف"

إرتبطت نجلاء بدر بشاب مصري "ضحت بالكثير من أجله"، حتى أنها تركت العمل في محطة "إم بي سي" في لندن من أجله، قبل أن تكتشف في النهاية خيانته لها مع امرأة أخرى، ما دفعها للانفصال عنه، والدخول في مرحلة اكتئاب لازمتها لفترة.

​​​​​​​ارتبطت بالفنان المصري ​محمد منير​، لكن لم يكتب لهما الزواج، حيث أثناء عملها في "إم بي سي" لندن استضافته في برنامجها وباح لها بحبه ورغبته في الزواج منها ووافقت رغم اعتراض والدها بسبب فارق السن، فيما أبدت والدتها موافقتها وفرحتها بهذا الارتباط، باعتبار أنه فنان معروف ومحترم.

إلا أنها فوجئت بعدما إتفقا على تفاصيل الزواج واعتزالها الفن والإعلام بناء على رغبته أنه اختفى من حياتها فجأة ولم يتم الزواج بسبب تهرّبه من الرد على المكالمات قبل موعد عقد القران بأيام. وذلك شكّل صدمة كبيرة في حياتها لم تستطع تخطيها إلا بعد سنوات. وعن وصفها لما حدث قالت إنه كسر قلبها، لكنها تعتبر ما حدث أجمل شيء في حياتها.​​​​​​​

عام 2016 ارتبطت برجل الأعمال المصري "محمد عفيفي"، وأثناء استضافتها في استديو برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع على قناة "الحياة" قام بتقديم "الشبكة" أثناء تسجيل الحلقة. وفور دخول عفيفي الى الاستديو طلبت توقف التصوير إلا أن الليثي أصر على استكمال التصوير وعدم توقفه ومعرفة ردة فعلها.

نجلاء بدر تتعرى مع زوجها وتتحدى البرد

عادت نجلاء بدر لتثير الجدل بشعارات وصور مع زوجها وتحت شعار "تحدى البرد"، شاركت متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، ظهرت فيها عارية الظهر برفقة زوجها على شاطئ البحر.

و لفتت الأنظار بظهرها العاري بينما كان زوجها عاري الصدر، وأثارت موجة من الانتقادات بسبب جرأتها.

نجلاء بدر تتعرض للتحرش من مثليات​​​​​​​ ​​​​​​​

رغم التجارب الفاشلة مع الرجال لم تسلم نجلاء بدر من التحرّش أيضاً من قبل صديقاتها، إذ صرّحت في إحدى المقابلات إن هناك 3 نساء مثليات وقعن في حبها، وسبّب لها ذلك صدمة كبيرة، واثنتان منهن من خارج مصر وواحدة مصرية.​​​​​​​

إذ كانت تعتبرنجلاء بدرواحدة منهما صديقة لها، ورغم اهتمامها الزائد بها، لم تفسّر ذلك بشكل خاطئ، حتى فوجئت أنها أرسلت لها خطاباً رومانسياً تعبر فيه عن حبها لها. وتكرر الأمر معها مرتين بعد ذلك، ولاحظت أنهن يستسلمن بسرعة بعد رفضها الإستسلام لرغباتهنّ وهذا أراحها كثيراً.

نجلاء بدر لجأت الى السحر

لم تنكر نجلاء بدر في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن لجوئها إلى الدجالين لفك سحر أحد الأعمال التي قام بها خطيب سابق لها ولكنها اكتشفت بعد ذلك أنها يجب أن تلجأ فقط للصلاة والقرآن.

واعترفت نجلاء بدر بأنها فاشلة عاطفياً فهي خطبت أكثر من مرة وفشلت، لأنها كانت لا تدير العلاقة بشكل صحيح ولكنها أصبحت أنضج بعد التجارب. وشبّهت نفسها بالقطار الذي لا ينتظر من يتخلّى عنه. وقرّرت تحصين قلبها والتركيز على مشوارها الفني، بعد أن احترفت التمثيل.