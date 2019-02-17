سمية الخشاب وزينة تلتقيان في «بنت القبائل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر المخرج حسني صالح على اختيار فريق عمل مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “بنت القبائل” المتوقع عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2019، وتخوض بطولتة كل من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ومواطنتها الفنانة زينة.

ويحدد مصير العمل نهائيا خلال الايام القليلة المقبلة مع ضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان، حيث يسعى صنّاعه للإتفاق على تسويقه بشكلٍ يضمن انطلاق تصويره واستمراره دون توقف.

وكان صالح قد اختار الفنانتين سمية الخشاب وزينة للقيام بالبطولة النسائية في المسلسل الجديد الذي تدور أحداثه في ثلاثين حلقة.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، ومن المقرر أن التصوير سيتم بالكامل في ديكورات ومناطق ريفية، وهو ما سيجعل فريق العمل بتحد مع الزمن، في حال رغبتهم بعرضه خلال شهر رمضان القادم 2019.