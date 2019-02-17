وليد فواز يتعاقد على بطولة «تصفية حساب»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقد الفنان المصري وليد فواز، على المشاركة في بطولة فيلم “تصفية حساب” للمخرج أحمد عبدالباسط والنجم عمرو سعد، وجاء التعاقد مع وليد فواز ليكون رابع التوقيعات الرسمية للعمل.

ومن المقرر البدء في تصوير العمل الشهر المقبل، حيث يستكمل مخرج العمل التحضيرات الخاصة للفيلم وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم “تصفية حساب” عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي وتأليف مصطفي حمدي وإخراج أحمد عبد الباسط.

وعلى جانب أخر، يواصل الفنان المصري وليد فواز، في بطولة فيلم دماغ شيطان، حيث يواصل تصوير عددا من مشاهده مؤخرا فى إحدى الاستديوهات بالهرم وهى التى جمعته بين باسم سمرة وعمرو عابد ويتبقى مشاهد قليلة يقوم بتصويرها خلال الفترة القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يجسد الفنان المصري ضمن أحداث فيلم “دماغ شيطان” شخصية ضابط شرطة وهو العمل الذى يشارك فى بطولته كل من الفنانة رانيا يوسف وباسم سمرة ومن تأليف عمرو الدالى واخراج كريم اسماعيل.