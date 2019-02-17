بعد شائعات خلافهما هنا الزاهد.. توجه رسالة رومانسية لأحمد فهمي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية هنا الزاهد، رسالة رومانسية لخطيبها الفنان أحمد فهمي، وذلك بعد الشائعات التي دارت حول وجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة.

هنا الزاهد، نشرت صورة لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «ربما لم أخبرك بهذا أبدًا، لكن عليك أن تعرف أنه لا يوجد شيء أفضل من وجودك بجانبي، أفضل صديق لي، ورجلي، كل شيء».

الفنان أحمد فهمي بدوره قام بالرد على رسالة هنا قائلا: «حبيبتي يا رب ما يغير علينا حال طول عمرنا».

وكانت هنا الزاهد، قد أثارت العديد من الشائعات بسبب تغيبها عن حضور العرض الخاص لأول بطولة مطلقة لها، وذكر البعض أن غيرة أحمد فهمي هي من منعتها من حضور الفيلم.

وحسم أحمد فهمي الجدل، بعد أيام من عرض الفيلم وقام بتهنئة هنا وأحمد حاتم على الفيلم قائلًا: «مبروك يا هنا يا حبيبتى الفيلم جامد و دورك جامد قوي دايما فخور بيكى .. مبروك يا حاتم و دايما افلامك حلوة و بتحترم المشاهد من نجاح لنجاح يا صاحبي».