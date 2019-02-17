انت الان تتابع تفاصيل خبر الفيشاوي يحارب السرطان بـ"المسرح" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 05:24 مساءً - قرر النجم المصري فاروق الفيشاوي العودة إلى المسرح بعد مدة طويلة من الإنقطاع، دامت 18 عام.

ورغم إصابة الفيشاوي بمرض "السرطان" فإنه وافق على المشاركة في بطولة مسرحية "الملك لير"، بجوار الممثل الكبير النجم يحيى الفخراني، والتي من المتوقع أن تعرض خلال الفترة المقبلة على أحد مسارح التجمع في القاهرة.

الصفحة الخاصة لمسرح "كايرو شو" عبر صفحتها على تطبيق إنستغرام، نشرت مجموعة من الصور من كواليس التدريبات التحضيرية للمسرحية، والتي ظهر فيها كل من الفخراني والفيشاوي الذي لفت الأنظار بإصراره على تحدي المرض الخبيث وعدم الاستسلام له.

وظهر واضحاً على ملامح الفيشاوي التعب الكبير من مرض السرطان، بعدما كان قد أعلن إصابته به في حوار تلفزيوني منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وقال الفيشاوي يومها إنه اكتشف المرض عند إجرائه تحاليل بسبب مشاكل في معدته، مشيراً إلى أن "الطبيب أخبرني بالإصابة قبل مهرجان الاسكندرية بـ5 أيام فقط، وبالرغم من ذلك صممت على المشاركة في المهرجان".

كما أن هذا العمل يعيد الفيشاوي إلى خشبة المسرح بعد غياب دام أكثر من 18 عاماً، منذ أن قدم مسرحية "الناس اللي في التالت" عام 2001، وشارك في بطولتها حينها سميحة أيوب والراحل سامي العدل وعفاف حمدي وياسر علي ماهر.