تامر حسني يخسر أسيل عمران في “ناسيني ليه”

بعد طول انتظار وتشويق، اطلق النجم المصري تامر حسني كليب اغنية “ناسيني ليه” على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

الكليب أخرجه سعيد الماروق ووضع الفكرة تامر حسني، وشاركت في البطولة الفنانة أسيل عمران.

تم تصوير مشاهد الكليب في محافظة الإسكندرية، حيث رصد المخرج لقطات مميزة من شاطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارعها.

الكليب تخطى حاجز الـ 1.6 ملاين مشاهدة بعد أقل من 24 ساعات على طرحه.

يظهر “حسني” في الكليب بعدة لقطات عاطفية مع “عمران” حيث تجمعهما قصة حب الا ان هذه العلاقة تبوء بالفشل.

كما يظهر تامر في كل الاحداث وهو يستذكر اللحظات السعيدة التي جمعته مع اسيل التي تعود وتلتقي به في المكتبة بعد ان ترتبط بشخص آخر.

الفنانة اسيل عمران علقت على هذه المشاركة بالقول: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم.. شكراً كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا.. صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير. تامر شكراً كثير على رقيك و إحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق. المخرج المبدع سعيد الماروق شكرا. شكراً لكل طاقم العمل وشكراً بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني.”

نذكر ان الأغنية من ألبوم “عيش بشوقك” وهي من كلمات تامر حسين، الحان تامر علي، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، مكساج هاني محروس ، ماستر امير محروس.