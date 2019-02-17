إلهام المدفعي وكاظم الساهر: لقاء السحاب في العلا

Feb 17, 2019
شهد حفل مهرجان شتاء طنطوره مساء ليلة الجمعة على مسرح العلا، لقاء السحاب الذي جمع بين الموسيقار العالمي إلهام المدفعي والقيصر كاظم الساهر بالمملكة العربية السعودية.
شهد الحفل حضور جماهيري واسع، حيث نفذت التذاكر منذ اليوم الأول للإعلان عنه، كما تم إذاعته مباشرةً على شاشة MBC.
أبدع الموسيقار “إلهام” بعرض موسيقي رائع أبهر به الجمهور الذي تفاعل معه وسط أجواء رومانسية مميزة، ليتحول الحفل إلى ثورة جماهيرية تندلع في حب المدفعي.
حضر الحفل نخبة مميزة من نجوم الفن والإعلام في العراق،وأطلق في ذات الوقت البث الرسمي لقناة Mbc العراق.
تخللت السهرة عدة مفاجآت، حيث استقبل الموسيقار إلهام المدفعي في الكواليس القيصر استقبالًا مميزًا مرحبًا به، وجمعهم لقاءًا عفويًا حميما حمل العديد من الذكريات السابقة.
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