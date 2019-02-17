انفصال كلوي كارداشيان عن حبيبها تريستان تومبسون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انفصلت نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" عن حبيبها لاعب كُرة السّلة "تريستان تومبسون" مؤخرًا، وذلك بعد 10 أشهرٍ على استقبالها طفلتهما الأولى "ترو" وفضائح خيانته مع العديد من الفتيات.

وبحسب المصادر المُقرّبة لهما، أكّد موقع Radar Online بأنّ الحبيبين يعيشان حياتين مُنفصلتين، وأنّ كلوي كارداشيان أكثر سعادة كأم عازبة، علمًا بأنّها عادت إلى موطنها الأصلي "لوس أنجلوس" عندما كانت ابنتها ترو بعُمر الـ4 أشهر، في إشارةٍ إلى أنّها ولدتها في مدينة كليفلاند، موطن حبيبها السّابق تريستان.

وأكملت المصادر تصريحاتها بأنّ كلوي لم تعد تثق بتومبسون، خُصوصأ بعد خياناته العديدة أثناء فترة حملها بطفلتهما ترو، ففي إجازة الكريسماس الماضية، كان لدى كلوي شكوك بأنّه يخونها، وذلك لأنها احتفلت مع شقيقاتها في كالاباساس، أمّا تومبسون فكان وحيدًا في منزله في ولايةٍ أخرى.

ومن الأمور التي تؤكّد انفصالهما، نشر كلوي اقتباساتٍ غامضة عبر إنستغرامها في يوم الفالنتاين، على الرّغم من أنّ تريستان كان قد أرسل لها باقة ضخمة من الورود.