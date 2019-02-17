زينة تنشر صورتها بـ"الشورت".. وتُغلق باب التعليقات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أغلقت الفنانة المصرية زينة التعليقات على حسابها الرسمي على "إنستغرام" بعد نشر أحدث صورة لها، على غير عادتها.

ونشرت زينة صورتها مرتدية جاكيتًا باللون الوردي الفاتح، كما ارتدت "شورت" قصيرا أبيض اللون، في إطلالة جريئة وهي الأولى من نوعها لزينة.

ولم تعلق زينة على الصورة بأية كلمات، إلا أنها حرصت على إغلاق خاصية التعليق والتفاعل أسفل الصورة، وهو أمر غير معتاد من قبل الفنانة المصرية.

وحظيت زينة على تعليقات عديدة من جمهورها بعد إطلالاتها الأخيرة ببنطلون غريب، حيث فتحت لهم مجالا للتفاعل معها.

ويبدو أن زينة تعرف جيدًا أنها بصدد تلقي الكثير من الانتقادات على الصورة، بسبب الإطلالة الجريئة نوعا ما، خاصة أنها لم تعلق عليها، ولم تضع أية تفاصيل.