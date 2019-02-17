سامح عبد العزيز يتعاون مع عمر طاهر لتقديم فيلم" ماشربتش من نيلها"

القاهرة - إسلام خيري يتعاون المخرج سامح عبد العزيز مع الكاتب عمر طاهر لتقديم عمل سينمائى جديد بعنوان "ماشربتش من نيلها",ويأتى تقديم فيلم "مشربتش من نيلها" لعمر طاهر كأول عمل يقدمه المخرج سامح عبدالعزيز بعد فيلمه الأخير "سوق الجمعة". وبدأت خلال الأيام الماضية جلسات التحضيرات الخاصة بالفيلم واختيار أبطال العمل والإعلان عنهم الفترة المقبلة ومن المقرر طرح العمل فى عيد الفطر المقبل. يذكر أن أخر أعمال المخرج سامح عبد العزيز قبل دخوله السجن خلال الفترة الماضية فيلم" سوق الجمعة"وشارك في بطولته كل من بطولة عمرو عبد الجليل وصبرى فواز وريهام عبد الغفور ودلال عبد العزيز ومحمد لطفى وأحمد فتحى ونسرين أمين وسلوى محمد على ومحمد عز ومحمود حجازى ونهى صالح وضيوف شرف محمود الجندى وشمم الحسن، وقصة محمد الطحاوى، وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان، وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط، وإخراج سامح عبد العزيز. قد يهمك أيضا:تفاصيل الحالة النفسية للمخرج سامح عبد العزيز في السجن روبي تتجاهل الحكم الصادر ضد طليقها سامح عبد العزيز

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