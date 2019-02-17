يحيي الفخراني يستعد لعرض مسرحيته الجديدة "الملك لير"

يواصل النجم يحيى الفخراني بروفات مسرحيته الجديدة "الملك لير"، تمهيدا لعرضها مارس المقبل على أحد مسارح التجمع , ويشارك النجم فاروق الفيشاوي في بطولة المسرحية أمام النجم يحيى الفخراني، ليعود لخشبة المسرح بعد غياب 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية "الناس اللى في التالت" عام 2001 للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وشارك فى بطولتها سميحة أيوب وسامي العدل ورشوان توفيق وعفاف حمدي وياسر على ماهر.

وتجسد الفنانة رانيا فريد شوقى شخصية "جورنيل" أمام يحيى الفخراني ضمن دراما مسرحية "الملك لير" المقرر عرضها مارس/ آذار المقبل، وهى الابنة الكبرى للفخراني ومع تتطور الأحداث يترك لها والدها حقها الشرعي في الميراث وهو على قيد الحياة، ورغم ذلك تتخطط مع شقيقتها الصغرى "ريجان" وتجسدها ريهام عبد الغفور، للاستيلاء على كل تركة أبيهما ويطردانه فلا يجد ملاذا إلا لدى ابنته الصغرى.

ويضم العرض المسرحي كوكبة من النجوم؛ منهم الفنان يحيي الفخراني، فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمي، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج تامر كرم.

وقدم يحيى الفخراني "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريا كبيرا.

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الفنان يحيى الفخراني يقرر إعادة عرض مسرحية "الملك لير"