تفاصيل حفل بلاك تيما في ساقية الصاوي

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فريق بلاك تيماكتبت - تقى عادل
يستعد الفريق الغنائي الشهير "بلاك تيما" لإحياء حفل غنائي، وذلك على مسرح ساقية الصاوي.
يقام الحفل يوم الجمعة الموافق22فبراير، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ7 مساءً، وتم تحديد
ومن المتوقع أن يقدم بلاك تيما مجموعة من أغانيه المفضلة لدى جمهوره، ومنها:"إنسان، ست الحسن، برنس الليالي".
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