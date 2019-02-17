شاهد.. مكسيم خليل يروج لصانع الأحلام

مكسيم خليل

كتبت - إيمان العوضي :

روج الفنان مكسيم خليل لمسلسله الجديد "صانع الأحلام"، الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2019، من خلال صورة من الكواليس نشرها عبر حسابه الرسمي

بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"وعلق مكسيم علي الصورة عبر حسابه قائلًا: "صانع الأحلام.. رمضان 2019 على قناة أبوظبي"، جاءت تعليقات متابعيه إيجابية وتمنوا له التوفيق".وشارك مكسيم خليل في مسلسل "صانع الأحلام"، كل من إيلي متري، رنا ريشه، طوني عيسى، أروى جودة، مي سليم، جهاد سعد، تأليف بشار عباس، وإخراج محمد عبدالعزيز.