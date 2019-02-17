شاهد.. جمانة مراد تنشر اول صورة بعد وضعها طفلها محمد

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 03:54 مساءً -
أعلنت النجمة السورية جمانة مراد، مساء أمس السبت، وضعها طفلها الأول محمد، حيث نشرت صورة لكف يدها ويد زوجها تحتضنان الرضيع.
وكانت جمانة مراد قد كشفت عن حملها للمرة الأولى في نوفمبر الماضي، أي بعد أن أكملت شهرها السادس من الحمل.
جمانة مراد قريبا سوف تحتفل بعيد زواجها السادس من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكانت جمانة قد احتفلت بزفافها عليه في شهر أبريل من عام 2013 بشكل مفاجئ، ودون تمهيد، واقتصر زفافهما على تجمع عائلي فقط، وتألقت وقتها بفستان زفاف بسيط وأنيق، حيث يعتبر بسيسو هو الزوج الثالث لها.
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