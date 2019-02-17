صدمة لنجوم بوليود من هجوم «بولواماما» الإرهابي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في حدث صادم للأحداث، . يعتبر أسوأ هجوم على الإطلاق، أعرب أهل الفن والسينما في الهند، عن صدمتهم من هجوم “بولواماما” الإرهابي الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وأعلنت مسئوليتها عنه منظمة “جيش محمد”.

فقد قُتل نحو 40 من أفراد قوة الشرطة المدنية الدولية وأصيب العديد منهم بجروح خطيرة بعد أن صدم مهاجم انتحاري سيارة في قافلة عسكرية في بلدة أوانتيبورا في حي بولواما هذا الخميس 14 فبراير.

وأدان النجوم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الحادث الإرهابي، وأكدت الفنانة بريانكا شوبرا، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أن الحادث وقع كالصدمة وأنه عار على الإنسانية، على أقل تقدير.

بينما أشار أكشاي كومار، إلى انزعاجه من حجم الدماء المهدرة والقتل مؤكدًا كذلك في رسالة على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنه يفوق الخيال، وتساءل. هل هذا ما يحمله المستقبل لنا؟ و”هل الكراهية هي الحل؟ “

في الواقع، يعد هجوم الخميس أحد أكبر هجمات المسلحين في كشمير في العقدين الأخيرين. وكانت آخر مرة حدث فيها تفجير سيارة بهذا الحجم في عام 2001 عندما نفذت الحركة هجوما انتحاريا خارج أمانة سرناغار أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح.