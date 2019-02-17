ارجون رامبال مع صديقته عارضة الأزياء الحسناء في عيد الحب.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك الفنان الهندي ارجون رامبال صور جديدة مع صديقته الموديل الجنوب إفريقية جابرييلا ديمتريادس بمناسبة الاحتفال العالمي بـ عيد الحب، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ارجون وجابرييلا أشعلا سيل الإشاعات عندما قاموا بالخروج معًا، وكان ارجون قد أعلن انفصاله عن زوجته ميهر جيسيا في مايو، 2018، بعد 20 عاما من الحياة الزوجية، وقد شوهدا مع ابنتيهما في باريس، بعد أشهر قليلة من إعلان انفصالهما.

في يناير، نشر ارجون صوره لنفسه في حفل زفاف، حيث رافقته جابرييلا ي الزي الهندي التقليدي وقال موضحًا، “في حفل زفاف، ليس لي! “

وخلال الاحتفالات بعيد الميلاد، شاركت جابرييلا رسالة على حسابها بالانستجرام، قالت فيها: “كل ما أريد في عيد الميلاد هو. “. وارفقت لارجون معها.

ظهرت العارضة الفاتنة إلى جوار ارجون رامبال في اثنين من الأفلام- Sonali Cable، وفيلم التيلوجو Oopiri، إلى جانب العديد من الاغاني العاطفي الرائعة.

من ناحية أخرى، قُدمت دعوى قضائية ضد الممثل أرجون رامبال في المحكمة العليا في مومباي ، بدعوى فشله في سداد قرض بمبلغ عشرة مليون روبية.

حصل الممثل على القرض في مايو 2018 من شركة تدعى YT Entertainment. ومع ذلك ، قال الممثل أن القرض قد سدد والقضية انتهت. وأضاف رامبال أيضا أنه سيوضح الأمر في المحكمة.