ماذا قالت النجمة العالمية آن هاثاواي عن جمال بريانكا شوبرا؟

رنا صلاح الدين - بوليود - فتحي خلاف

نجحت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا في ترك بصمتها عالميًا، وقد اكتسبت الممثلة ملايين المعجبين الجدد منذ الخوض في سينما هوليوود، ولم يقتصر الأمر على الجمهور فقط، بل اشادت النجوم اللامعة بجميع أنحاء العالم بجمالها مثل الممثلة الامريكية الشهيرة آن هاثاواي.

نجمة The Princess Diaries آن هاثاواي البالغة من العمر 36 عامًا ظهرت في مقابلة جديدة مع شريكها النجم ماثيو ماكونهي، وهي تروّج لأحدث أفلامها Serenity، قد أشادت بجمال بريانكا (السيدة جوناس) وجمال بشرتها، وأنها خالية من العيوب، وطلبت على الهواء معرفة المنتجات التي تستخدمها كي تتمتع ببشرة مثل بشرتها.

فيلم Serenity أيضا بطولة ديان لين، ويحكي قصة قبطان قارب صيد اقترب من حياة زوجته السابقة لقتل زوجها الجديد.الفيلم الذي صدر في 25 يناير في الولايات المتحدة فشل في أداء شباك الجزاء.

وفي الوقت نفسه، أطلقت بريانكا أحدث أفلامها في هوليوود Isn’t It Romantic تزامنا مع الاحتفال بـ عيد الحب 14 فبراير، وهو بطولة النجم ليام هيمسورث واندي ديفين.

وتدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميدية حول امرأة شابة تخضع لسحر ما لتكتشف تورطها في علاقة كوميدية رومانسية.