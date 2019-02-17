المخرج مجدي الهواري يتغزل في روبي وفنانة أخرى ترد: مفيش عدل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك المخرج المصري مجدي الهواري، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة للفنانة روبي، من مسلسلها «اهو دا اللي صار».

مجدي الهواري، علق على الصورة قائلًا: «سؤال محيرني هي ليه حد بحجم موهبة روبي في التمثيل مش واخدة حقها عندنا!! يمكن علشان ما بدأتش بالأعمال العظيمة زي فاتن حمامة ولا زي الساحرة سعاد حسني وكتير كتير هنا وبره جاتلهم الفرصة من أول يوم ولا علشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر».

وأضاف: «من وجهة نظري ديه لو برة وبحجم موهبتها ديه وسنها الصغير ده ممكن تبقى واحدة من الكبار.. أوي.. وخالص.. لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه.. وزي العالميات وكتير منهن!! مش عايز أذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللي كلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقى في مصلحة روبي يتحول ضدها لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات في العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصري وعقدت مقارنة لا قدر الله ولا سمح الله ولا حاجة».

وتابع: «كلهم كانت بدايتهم مش جامدة خالص وتألقوا بعد كده وأثبتوا إنهم موهوبين زي روبي في المسلسل اللي بيتعرض دلوقتي ومحدش كتير واخد باله منه.. وسحر التمثيل اللي بتمثله وإزاي بيفصلك عن عملك وصناعتك وتطير معاها بإحساس موهوبة إلى عالم التصديق!! ومش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة، ومش هيهمني الناس اللي شايفة ده ومش قادرة تقولوا، علشان هي يا عيني معملتش دور في حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافي، وحتى لو كانت بدأت بـليه بيداري كده!!».

وأنهى تعليقه قائلًا: «براڤو روبي am a big fan، إجابة السؤال أهو ده اللي صار.. حد فاهم حاجة».

الفنانة المصرية نسرين أمين فاجأت المخرج برد على كلامه، حيث قالت: «عشان مافيش عدالة في إعطاء الفرص.. مش في المجال الفني بس ولكن في كل المجالات.. ودي حاجة قديمة وموجودة من زمان بس دلوقتي بقت سائدة، عشان كده لما بتيجي فرصة كويسة للفنان المناسب بيلمع نجمه ويلفت الانتباه.. على عكس الأدوار والأعمال المتفصلة لتنجيم فلان أو علانة، عمرها ما علمت ولا حد افتكرها.. برافو روبي».