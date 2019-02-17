ليلى علوي تحيي الذكرى الأولى لرحيل علي أبو شادي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية ليلى علوي، الذكرى الأولى لرحيل الناقد السينمائي علي أبو شادي، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

ليلى علوي، قالت عبر خاصية «الأستوري»: النهاردة ذكرى وفاة شخص وقف جنبي وآمن بيا في بدايتي الناقد السينمائي على أبو شادي.. ربنا يرحمه».

يذكر ان الناقد علي أبو شادي، رحل عن عالمنا يوم 16 فبراير عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، وقبل أسابيع من تكريمه بمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة.

وتولى أبو شادي العديد من المناصب، منها: رئاسة المركز القومي للسينما، والمهرجان القومي للسينما المصرية، ومهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية.

كما تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية مرتين، وأمين اللجنة العليا للمهرجانات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا لقصور الثقافة، والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي تنتظر عرض فيلم «التاريخ السري لكوثر»، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، ويشاركها البطولة كل م زينة، وأحمد حاتم.

كما تم تكريمها مؤخرًا في اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب، وذلك بعد مشاركتها في ندوة حضرها عدد كبير من الجمهور تحدثت فيها عن مشوارها الفني.