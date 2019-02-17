شاهد هدية جينيفر لوبيز لحبيبها في عيد الحب

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

احتفلت المطربة الأمريكية اللامعة جينيفر لوبيز، بعيد الحب مع حبيبها أليكس رودريجيز في منزله بولاية فلوريدا الأمريكية مع أطفالهما، حيث يعد ثالث عيد حب يقضيه الثنائي سويا.

ومن جانبها أهدت النجمة العالمية البالغة من العمر 49 عاما، حبيبها أليكس رودريجيز ساعة من طرازAudemars Piguet Royal Oak بسعر 24 ألف و300 دولار.

ومن جانبه صور رودريجيز يدية عبر خاصية القصص المصورة في حسابه الرسمي على موقع التاصل الاجتماعي Instagram، والتي أهدتها له جينيفر لوبيز وعلق عليها “شكرا لك حبيبتي”.

وكانت نجمة هوليوود الأمريكية المثيرة للجدل جينيفر لوبيز، قد نشرت مؤخرا، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” صورة لها مع حبيبها لاعب البيسبول الأمريكى اليكس رودريجيز.

وكانت لوبيز، قد التقطت الصورة مع حبيبها بداخل غرفة النوم وكتبت تعليقا عليها، قائلة: جينيفر لوبيز فى نهاية الحفل الـGrammy”، حيث ارتدت الفستان الأبيض المرصع بالستراس اللامع ومن الواضح أن اليكس لم يكن مستعداً.

وكانت النجمة العالمية، قد وقعت فى حب صديقها أليكس رودريجيز، والذى ترتبط به منذ عام 2017، إلى حد كبير، وجاء، ذلك بعدما ظهرت النجمة العالمية خلال فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار انتباه جمهورها ومتابعيها الذين تفاجأوا من حجم المحبة التى أظهرتها خلال الفيديو الذى ظهرت فيه بجانب رودريجيز لاعب البيسبول السابق.