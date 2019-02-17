تامر حسني يطرح كليب «ناسيني ليه».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن نجم الجيل تامر حسني، عبر حسابة الشخصي على موقع تويتر، عن طرح كليب أغنيته «ناسيني ليه»، على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من ألبومه الأخير عيش بشوقك.

تامر، على توجيه الشكر للفنانة أسيل عمران، لظهورها معه في الكليب، وهو من كلمات: تامر حسين، الحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبد المنعم، مكساج: هاني محروس، ماستر: أمير محروس.

كان تامر حسني تصدر ترتيب ألبومات عام 2018 بمشاهدات البومه “عيش بشوقك” التي وصلت إلى ربع مليار مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلى جانب أخر، كان الفنان المصري تامر حسني، قد شارك متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لطلاب إحدى المدارس بشرق آسيا، خلال تعلمهم لأغنية «كل مرة».

تامر حسني، كشف في تعليقه على الفيديو سرًا عن الأغنية قائلًا: «حد فيكم عمره تخيل إن الأغنية دي ٣ جُمل بس؟».

وأضاف تامر : «اللي عايز اقوله إن ممكن البساطة توصلك لأبعد مدا أغنية من ٣ جُمل وأقل أغنية متكلفه رغم بساطتها لكنها وصلت إن المدارس في شرق آسيا بيتعلموها».