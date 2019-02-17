جومانا مراد تضع مولودها الأول.. شاهد أول صورة له

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وضعت الفنانة السورية جومانا مراد مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

الفنانة السورية أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث نشرت صورة لمولودها، لكنها حرصت على إخفاء ملامح وجهه، وكشفت أنها أطلقت عليه اسم “محمد”.

جومانا أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد ، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده و يجعله من عباده الصالحين آميييين”.

يذكر أن الفنانة السورية تزوجت ثلاث مرات، الأولى كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، بعد ذلك ارتبطت برجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد، وزوجها الثالث هو المحامي ربيع بسيسو في 2013.

وكان أخر الأعمال التي شاركت فيها جومانا كان مسلسل «مدرسة الحب»، وذلك بعد غياب سنوات طويلة عن الفن، وشاركها فيه عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية منهم صفاء سلطان، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، وبولنت إينال، كما شارك فيه للمرة الاولى النجم التركي مراد يلدريم، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج صفوان نعمو.