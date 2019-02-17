عابد فهد: “لهذا السبب اعتذرت عن بطولة هذا المسلسل”

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشف الممثل عابد فهد أن اعتذاره عن مسلسل “مسافة أمان” للكاتبة إيمان السعيد والمخرج الليث حجو وإنتاج شركة “إيمار الشام “، جاء بسبب ضيق الوقت فقط.

وقال في تصريحات خاصة به: “لدي عدد مشاهد كبير في مسلسل (دقيقة صمت) للمخرج شوقي الماجري، بالإضافة لمشاركتي بمسلسل (عندما تشيخ الذئاب) للمخرج عامر فهد، وبالتالي من المستحيل تنسيق أوقات التصوير مع عمل ثالث، لذلك تم الاعتذار من المشاركة بمسلسل “مسافة أمان”.

ونفى ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض المنتج صادق الصباح مشاركته بعمل ثالث، وأكد أن تنسيق الوقت بين الأعمال الثلاثة مستحيل بسبب ضغط أوقات التصوير.