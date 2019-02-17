متابعة بتجــــــــــــــرد: هاجمت الإعلامية فجر السعيد الفنانة أصالة، بعد أن قدّمت أغنية وطنية للفنان الكريم عبد القادر تكريماً للجمهور الكويتي في مهرجان “فبراير الكويت”.
وقالت: “يا جماعة لو سمحتوا اللي يعرف أهل الأستاذ عبد الكريم عبد القادر يكلمهم يطفون التلفزيون حالا عشان نفسيته ما تتعب”، في إشارة منها إلى أن أصالة شوّهت الأغنية وأدتها بطريقة غير مناسبة.
وكانت أصالة نصري قد تلقت إنتقادات لاذعة على إطلالتها في “فبراير الكويت”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية تهاجم أصالة: “شوّهت أغنيتنا الوطنية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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