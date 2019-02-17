أسيل عمران: “قصّة ناسيني ليه أبكتني” وهذه رسالتها إلى تامر حسني

متابعة بتجــــــــــــــرد: أعربت الفنانة السعودية أسيل عمران عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه كليب “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني، والذي تشاركه فيه البطولة.

وأشارت أسيل عمران إلى أن القصّة أثرت بها إلى حدّ بعيد منذ أن علمت بأحداثها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم،شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير”.

وتوجهت أسيل عمران بالشكر لبطل الكليب تامر حسني على احترافيته في العمل وللمخرج سعيد الماروق وزوجة تامر مصممة الأزياء بسمة بوسيل وكتبت: “تامر شكرًا كثير على رقيك وإحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق، المخرج المبدع سعيد الماروق شكرًا، شكرًا لكل طاقم العمل وشكرًا بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني”.

تجدر الإشارة إلى أن كليب “نانسي ليه” يحمل توقيع المخرج العبقري سعيد الماروق وحقق أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ العشر ساعات على طرحه.

لمشاهدة فيديو كليب “ناسيني ليه”: