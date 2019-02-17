راغب علامة يضرب موعدًا مع الجمهور في السويد

متابعة بتجــــــــــــــرد: ضمن جدول حفلاته لشتاء هذا العام، يستعد السوبر ستار راغب علامة للقاء الجمهور السويدي في شهر آذار/مارس المقبل.

ومن المقرر أن يحيي راغب حفلًا كبيرًا مساء 30 الشهر في عاصمة السويد ستوكهولم حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

على صعيد آخر، يحصد راغب علامة خلال الفترة الراهنة أصداء أغنيته الجديدة “ردلي كلماتي” التي أطلقها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب وقد حقق العمل أكثر من مليوني مشاهدة في فترة زمنية قصيرة جدًا.