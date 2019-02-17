فيفي عبده: “كلمة من زوجي سبّبت لنا الطلاق”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تحدثت الراقصة فيفي عبده عن عبارتها الشهيرة “5 مواه”، لافتة الى أنها اخترعتها بالصدفة وبعفوية كبيرة بعدما أنشأت حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب أنها اشترت من لبنان دواء لسد الشهية مع تقليل أكل النشويات، لذلك خسرت الكثير من وزنها في الفترة الأخيرة.

وتحدثت عن حياتها الشخصية قائلة: “زوج لي أخطأ في حقي بكلمة خرجت منه ذلة لسان كان يتهمني فيها وتطلقت منه بسببها، وتزوجت الرجل الذي ذكره في اتهاماته لي لمدة عام ونصف، وبعدها عدت لزوجي الأول”.

وعلق أديب على الواقعة متعجبا من موقف زوجها الأول من العودة، لتجيبه: “أخطأ في حقي فليتحمل نتيجة ذلك”، ليرد عليها “كيداهم”، وتجيبه ضاحكة: “أنا كيداهم وفرساهم وهرياهم”.