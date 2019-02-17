كاظم الساهر يزور مدائن صالح في السعودية – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: زار النجم العراقي كاظم الساهر مدائن صالح خلال تواجده في منطقة العلا بالمملكة العربية السعودية.

ونشر حساب “شتاء طنطورة” الرسمي على موقع “تويتر” صورًا خاصة من الجولة التي قام بها كاظم الساهر في المنطقة لتفقد طبيعة وآثار العلا.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” تكلّل بحضور جماهيري كبير.

يذكر أن مهرجان “شتاء طنطورة” استضاف خلال الأسابيع الماضية، أشهر وأهم نجوم الوطن العربي، الذين أحيوا حفلات فنية ضخمة جمعتهم بجمهورهم في المملكة العربية السعودية.