شاهد كيف كانت ملامح هذه الفنانة المشهورة فى طفولتها؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نشرت الفنانة، ندى موسى، على موقعها الرسمى انستقرام، صورة من طفولتها، حيث كانت تبلغ من العمر عشر سنوات.
وقد تباينت ردود الجمهور بين مؤيد لتغير ملامحها بشكل كبير وبين من اعتبرها لم تتغير كثيرا.
ندى ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل "ونيس وأيامه" عام 2010، ثم شاركت العديد من الأعمال الفنية.
وشاركت فى العديد من المسلسلات منها "شقة فيصل وبالحجم العائلي وحكايات بنات (الجزء 2 و الجزء 3) واللهم اني صايم وجراند اوتيل
والكابوس وذهاب و عودة".
ومن اعمالها فى السينما "ولاد رزق والطيارة وياباني اصلي وكلب بلدي".
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A post shared by Nada Moussa (@nadamoussaofficial) on Feb 11, 2019 at 3:47am PST
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