والدة لاعب الكرة "نيوكلو زانيولو" تتحول إلى نجمة بسبب صورها هذه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحولت والدة اللاعب الإيطالي الشاب نيكولو زانيولو 19 عامًا، والذي يلعب في نادي روما، إلى نجمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية والصحف الإيطالية.

وكشفت صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية أن فرانشيسكا كوستا أغضبت ابنها بسبب إصرارها على نشر صور سيلفي "مُثيرة" و"جريئة" لها، تقوم بها ببعض الحركات بفمها ووجها.

وعلق زانيولو على إحدى صور والدته طالبًا منها التوقف وعدم نشر المزيد مُعلقًا أصبحت بالـ"40"، ويبدو أن كوستا والتي تتمتع بجمال وشباب ملفتين شككت العديد بأن تكون والدة لشاب في عمر زانيولو، لم تهتم لطلب ولدها واستمرت بنشر الصور مُتباهية بجمالها ومتابعيها الذين يبلغ عددهم 192 ألفا، والذين زاد عددهم بالتأكيد بعد هذه الحادثة.

ويبدو ان اللاعب الإيطالي نيكولو زانيولو لم يتوقع أن يعطي طلبه رد فعل عكسي، حيث بدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور والدته خصوصًا انه كشف عن عمرها، والذي أثار دهشة كبيرة بين نشطاء الإنترنت وحولها لنجمة بين يوم وليلة، وبات من الصعب السيطرة على انتشار صورها وتداولها.

وجاء طلب نيكولو هذا في الوقت الحالي بعد تألقه مع فريق روما، حيث أصبح زانيولو أصغر لاعب إيطالي يُسجل ثنائية في دوري أبطال أوروبا.