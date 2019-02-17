أسيل عمران تعلق على نجاح "ناسيني ليه".. وتوجه رسالة لتامر حسني!

أعربت الفنانة السعودية أسيل عمران عن سعادتها بالنجاح الذي حققه كليب "ناسيني ليه" للنجم تامر حسني، والذي ظهرت فيه كموديل.

وعلقت أسيل على الكليب قائلة: "قصة لمست الغالب منا حتى لو ما مرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ما حاربوا عشان حبهم".

وأضافت أسيل عبر حسابها على "إنستغرام": "شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني أنا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير".

ووجهت الفنانة السعودية رسالة إلى تامر حسني قائلة: "تامر شكرًا كثير على رقيك واحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق، المخرج المبدع سعيد الماروق شكرًا، شكرًا لكل طاقم العمل وشكرًا بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني".

وكان تامر حسني، أعلن السبت عن طرح كليب "ناسيني ليه" على قنانه الرسمية باليوتيوب لأول مرة، وحظيت الأغنية بترحيب واسع من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخطت المليون مشاهدة خلال 24 ساعة، كما تنافست على صدارة الترند فى مصر بعد ساعات قليلة من طرحها.