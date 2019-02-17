"آرابز غوت تالنت" في أولى حلقاته.. 3 مواهب تخطف قلوب الجماهير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلقت مساء السبت، الحلقة الأولى من تجارب الآداء لبرنامج اكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت" Arabs Got Talent، في موسمه السادس، بمشاركة أعضاء لجنة التحكيم، الفنانة اللبنانية نجوى كرم وعلي جابر وأحمد حلمي.

وقدم المتسابقون، عروضًا مبهرة خطفت أنظار الجمهور من الحلقة الأولى، كما نالوا إشادة لجنة التحكيم، من بينهم متسابق مصري تم رفضه مرتين من قبل في البرنامج، فيما قدمت طفلة سعودية حركات راقصة رائعة، بينما ألهبت متسابقة مغربية قلوب الحضور بموهبتها الغنائية.

وترصد "فوشيا" أبرز مواهب الحلقة الأولى من برنامج "آرابز غوت تالنت":

الطفلة ليان يحيى

خطفت الطفلة السعودية ليان يحيى، قلوب أعضاء لجنة التحكيم خاصة الفنانة نجوى كرم، برقصها على المسرح على طريقة الروبوت والبريك دانس، لتحصل على "4" نعم من أعضاء اللجنة.

أحمد ياسين

أشعل المتسابق المصري أحمد ياسين المسرح بموهبته الغنائية، ثم فاجأ لجنة التحكيم بأنه رُفض من قبلهم مرتين.

وأدى ياسين أغنية لأم كلثوم ونال تصفيقا حادا من الجمهور ولجنة التحكيم، وحصل على موافقتهم جميعًا، كما ذهب أحمد حلمي لمصافحته وتحيته على إصراره وعزيمته لتحقيق هدفه.

سكينة فحصى

نجحت المتسابقة المغربية سكينة فحصى في انتزاع آهات أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بغنائها على المسرح، ثم فاجأتهم بقصة مآساوية عاشتها مع أخيها مريض السرطان.

وقالت المتسابقة المغربية في كواليس البرنامج أنها عاشت قصة مؤلمة بعد وفاة شقيقها وهو في عمر 12 عامًا، مشيرة إلى أنه توفي بمرض السرطان، وفي اليوم الثاني من وفاته طلبت منها والدتها أن تغني له.