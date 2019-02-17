خريطة تعاقدات تركي آل الشيخ مع نجوم الفن والغناء في مصر

شهد الأسبوع الماضي قيام المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، بتوقيع اتفاقيات كثيرة مع عدد من نجوم الفن والغناء في مصر، من أجل ضخ استثمارات في مصر وعرض أعمالهم في السعودية.

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ويكشف "اليمن اليوم" خلال السطور التالية كل هذه العاقدات مع نجون الفن والغناء، خاصة أنه تردد خلال الفترة الماضية أن شركة "كايرو شو"، التي تقوم بعمل مسرحيات لكبار النجوم أبرزهم محمد هنيدي ويحيي الفخراني هي في الأساس ملكًا للشيخ، وتعمل بناء شركة برأس مال قدره 5 مليار جنيه مصري، يسعى من خلالها لتقديم أعمال سينمائية وتليفزيونية وغنائية ومسرحية مع النجوم الذي تعاقد معهم، ومنهم النجم والزعيم عادل إمام وعمرو دياب، وتامر حسني ومحمد هنيدي وهاني شاكر ومحمد حماقي وغيرهم من النجوم، حتى أنه تعاقد مع نجوم المهرجان الشعبي أوكا وأورتيجا، ليكون لهما نصيب في توزيع أغانيهما وحفلاتهما في السعودية .

ويسعى تركي آل الشيخ في تحدي جديد أن يتوغل في السينما والفن داخل مصر، خاصة أنه مركز البداية بالنسبة له، ورغم التحديات إلا أنه يتميز بخبرة فنية، خاصة أنه شاعر غنائي في الأساس، كما أنه أصبح لديه خبرات في مصر كبيرة بعد التجربة الرياضية التي قدمها من خلال شراء نادي الأسيوطي وتحويله لنادي بيراميدز .

ونجحت هيئة الترفية بالمملكة السعودية في الحصول على توقيع الفنانة شيريهان لبطولة عدد 6 مسرحيات تستعين فيهم ببعض المواهب الشابة، سيتم عرضهم خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2019 حتى يوليو/تموز 2020، وجاء التوقيع من خلال شركة "العدل غروب" التي تملك حق عودة شيريهان حصريا للعمل في المجال الفني من خلال عقود تم التوقيع معها خلال العام الماضي .

وتشمل المسرحيات واحدة استعراضية بتوقيع أمير طعيمة وأيمن بهجت قمر لكتابة وتأليف نصوصها من أجل تقديم عدد من المسرحيات الغنائية الدرامية لإحياء التراث المسرحي.

قام آل الشيخ بتوقيع عقد لمدة 3 سنوات مع الزعيم عادل إمام، من خلال شركة نجله رامي إمام لتقديم 4 أفلام و3 مسلسلات و3 مسرحيات واشترط إمام الموافقة بنفسه على السيناريوهات التي يقدمها ويختار مؤلفي أعماله، كما اشترط أن يتم عرض هذه الأعمال أيضا في القاهرة مع احتفاظ مصر بنسخة من هذه الأعمال للعرض دون مقابل من خلال التليفزيون المصري، وفي المقابل وافقت هيئة الترفيه على جميع شروط.

وطلبت الهيئة من "الزعيم" مشاركة بعض الفنانين السعوديين معه في أعماله الفنية المقبلة، وعلي رأسهم ناصر القصبي، بينما يتردد أن إمام وافق على التعاون مع الشيخ من أجل إنقاذ ابنه رامي ومسلسله الجديد "فلانتينو"، ويأتي ذلك بسبب مساندة تركي لرامي بعدما تعاقد الأخير مع تامر مرسي، وحدث بعد ذلك أزمة تسببت في إنهاء التعاقد، وهو ما لم يساهم في إمكانية تسويق العمل بشكل كبير داخل مصر.

وتعاقدت الهيئة مع نجم المسرح أشرف عبد الباقي، من أجل تقديم عروض مسرحية "4 من مسرح مصر و4 مسرحيات لمسرحية جريمة في المعادي"، وكانت هذه هي رغبة الفنان المصري، كما نجحت الهيئة بالتعاقد مع يحيى الفخراني لتقديم 6 عروض مسرحية وإعادة عرض مسرحية "الملك لير" لعرضها في جدة والرياض و في مناطق مختلفة داخل المملكة، وأيضًا تم التوقيع مع الفنان محمد هنيدي لتقديم 6 عروض مسرحية في مناطق مختلفة من المملكة تكون من اختيار الهيئة العامة للترفيه تبدأ شهر مارس/آذار المقبل.

أما المفاجأة فكانت التعاقد مع النجم محمد سعد لتقديم أفلام سينمائية وعروض مسرحية في مناطق مختلفة داخل المملكة لم تُحدد بعد ولم يُحدد عدد المسرحيات التي سيقوم ببطولتها، ويأتي ذلك في ظل الشعبية الكبير التي يحظى بها في العالم العربي .

وجاء تعاقد الهيئة برئاسة تركي مع النجم عمرو دياب في ظل علاقة الصداقة التي تجمع بينهم، من أجل إقامة "الهضبة" لـ 12 حفلًا غنائيًا خلال 2019 و2020، وستكون البداية في جدة والرياض في صيف هذا العام، كما تم توقيع عقود مع هانى شاكر ومحمد حماقي لإقامة 12 حفلًا أخريين في نفس المدة، ليصبح عدد الحفلات التي تم التعاقد عليها 24 حفله تُقام في الرياض وجدة ودبي، وهناك اتجاها لعرضها في بعض المدن السعودية الساحلية، كما تعاقد مع النجم تامر حسني من أجل إقامة عدد من الحفلات أيضا في السعودية وعمل فيلم سينمائي جديد.

وتهدف الهيئة طبقا لخطة الدمج المصري السعودي والعربي إلى إعلان التعاقد في المرحلة المقبلة مع نجوى كرم، وأحلام، ومحمد عبده، ومحمد منير، وشيرين، وأنغام، ونانسى عجرم، والمطربة الجديدة شيماء، وعاصي الحلانى، وراغب علامة، وكاظم الساهر، وعبد الله الرويشد، وحسين الجسمي، ونبيل شعيل، وعبد المجيد عبد الله، على أن يتم إقامة هذه الحفلات في الرياض وجدة ودبي والقاهرة، على أن تكون جدة صاحبة الأفضلية في عرض الحفلات الغنائية .

ومن أجل تقديم ما هو أفضل، وما يتناسب مع التراث الفني المصري، قامت الهيئة بالتعاقد مع عدد من المنتجين وعلي رأسهم محسن جابر، من أجل إنتاج مسرحيات فنية باستخدام الحقوق الخاصة بالمصنفات الفنية لعمالقة الغناء المصري مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ.

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