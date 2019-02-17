إليسا تطمئن محبيها: أنا بخير

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طمأنت الفنانة اليسا محبيها بتغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر" تؤكد فيها أنها بخير. وذلك بعد شائعات عن وفاتها في بروكسل حيث تخضع هناك لعملية جراحية لازالة آخر أثر من اصابتها بسرطان الثدي علماً بأنها أعلنت عن هذه الجراحة في وقتٍ سابق.

وكتبت شاكرة لمتابعيها ومحبيها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ودعمها مؤكدة على أنها بصحةٍ جيدة



وكان محبو إليسا قد شكروها في تعليقاتهم وتدويناتهم على الخبر السعيد بعد سيلٍ من تدوينات عبّرت عن قلق محبيها على وضعها الصحي





