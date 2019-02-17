محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: انضم الفنان وليد فواز، لفريق عمل فيلم "تصفية حساب" للمخرج أحمد عبدالباسط، وتعاقد مع المنتج أيمن عبدالباسط. وجاء التعاقد مع وليد ليكون رابع التوقيعات الرسمية للعمل، المقرر بدء تصويره الشهر المُقبل، إذ يستكمل عبدالباسط التحضيرات الخاصة بالعمل وباقي المفاوضات مع عدد من النجوم للمشاركة في بطولة الفيلم. فيلم "تصفية حساب" بطولة عمرو سعد ومحمود حميدة ووليد فواز ويسرا اللوزي، تأليف مصطفى حمدي وإنتاج أيمن عبدالباسط (فيلم أوف إيجيبت) وإخراج أحمد عبدالباسط.

كانت هذه تفاصيل خبر وليد فواز ينضم لفريق "تصفية حساب" مع عمرو سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.