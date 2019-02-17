شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى يحقق مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيديو كليب "ناسيني ليه" للنجم تامر حسنى حوالى مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتعد أغنيته من ضمن أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذى طرح مؤخرا لتامر وحقق نجاحا كبيرا. وهى من كلمات تامر حسين وتوزيع تامر على ووسام عبد المنعم، ويذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا وأيضا فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحا جماهيريا كبير حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.

كانت هذه تفاصيل خبر "ناسينى ليه" لـ تامر حسنى يحقق مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.