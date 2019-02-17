شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يطلق جائزة التأليف باسم المخرج محمد أبو السعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشجيعا لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي والذي ستعقد دورته الرابعة في الفترة من 1 ـ 7 أبريل 2019 بمدينة شرم الشيخ، الإعلان عن جائزة المسرح الشبابى فى التأليف المسرحى وستهدي الجائزة هذا العام لروح الكاتب والمخرج الراحل محمد أبو السعود للنص المسرحي الطويل و المونودراما وذلك تقديرا وعرفانا بدور الراحل فى إثراء الحركة المسرحية خلال مشواره الفنى .

ومن شروط تلك المسابقة كما أوضحت الفنانة نورا أمين المنسق العام للمهرجان، ألا تكون النصوص المقدمة "معدة" عن أصول مسرحية أو غير مسرحية وذلك حرصا وبحثا عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب ودعما للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة والمتسلحة برؤية علمية تهدف إلى التقدم الدائم، ويتم فتح باب التقدم بالنصوص اعتبارا من يوم 15 فبراير 2019 ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ.

وأضافت نورا أمين : المسابقة تفتح أبوابها أمام الكتاب المسرحيين المصريين، والكتاب المسرحيين من جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، ويجب ألا يزيد عمر المتسابق فى شهر أبريل 2019 عن (40) عاما ويفضل ان تكون مسابقة نصوص المسرح الطويلة و المونودراما باللغة العربية الفصحي .

ترسل النصوص مع نبذة عن السيرة الذاتية للكاتب، وصورتين شخصيتين بجودة عالية، وصورة من جواز السفر الخاص به، مع إرسال رقم هاتفه المحمول لسهولة التواصل معه.

وحرصا من إدارة المهرجان على نزاهة المسابقة، يتم إقرار موقع من المتقدم للجائزة بملكيته للنص المسرحي، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مسروق وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يثبت عليه ذلك، وعليه وحده تقع كافة المسئولية الجنائية والأدبية، وسيتم فرز النصوص المقدمة من قبل لجنة علمية متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد إغلاق باب التقديم.

ومن ضمن الشروط ايضا، أن النصوص المقدمة للجائزة لا ترد لأصحابها ولا يجوز الطعن علي قرارات لجنة التحكيم بأي شكل من الأشكال فهي قرارات نهائية وملزم بها، وألا يكون النص المقدم قد نشر فى أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الالكترونية، أو قدم مسرحيا فى أى جهة كانت، بما فيها فرق الهواة وألا يكون قد شارك فى مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكرى وآخر موعد لقبول النصوص المسرحية المشاركة يوم 15 مارس 2019 .

أما عن الجوائز المقدمة لتلك المسابقة، فكشفت عنها الدكتورة إنجي البستاوي المدير التنفيذي للمهرجان قائلة : سيتم نشر النصوص الفائزة فى كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسي المسرح، وذلك مع تقديم نقدي وتحليلي لتلك النصوص الفائزة، بالإضافة إلى ترجمة النص الفائز بالجائزة الأولي إلي الإنجليزية وسيتم نشره في النشرة اليومية المرافقة لفعاليات المهرجان، وذلك لتعريف الضيوف الأجانب نقادا ومخرجين وممثلين ورؤساء مهرجانات بالنص الفائز بالجائزة الأولي، كما ستتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 1ـ 7 أبريل 2019 وكذلك تكريم الفائزين في حفل ختام المهرجان ومنحهم شهادات تقديرية مع درع المهرجان بحضور لجنة تحكيم النصوص ويقام مؤتمر صحفى خلال فعاليات المهرجان للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء علي منجزهم الإبداعي.

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء أركان حرب خالد فودة.