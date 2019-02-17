شكرا لقرائتكم خبر عن كيف هنأ رامى عياش نوال الزغبى على ألبومها الجديد؟.. اعرف قالها ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان رامى عياش، الفنانة اللبنانية الكبيرة نوال الزغبى، على صدور ألبومها الغنائى الجديد، "كده BYE"، والذى أصدرته أمس السبت، ويتضمن 7 أغانى باللهجة المصرية.

وقال عياش فى تهنئته لنوال الزغبى :" مبروك يا حبيبة قلبى الألبوم وكل البوم يتكلل بالنجاح، محبة الناس واستمراريتك دليل على اهتمامك وتعبك على فنك واسمك.. منحبك".



الفنان رامى عياش

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، ألبومها الجديد "كدة BYE" عبر يوتيوب وأحد تطبيقات الأغانى، بعد فترة طويلة من الغياب عن طرح ألبومات كاملة منذ عام 2015.

ويضم الألبوم الجديد 10 أغانٍ صورتها جميعا على طريقة الفيديو كليب، منها 7 أغان باللهجة المصرية، وتعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين منهم خالد تاج الدين، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى.