خاص| حورية فرغلي: "ياسمينا" فتاة غجرية شقية جدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستعد الفنانة حورية فرغلي لخوض السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "ياسمينا"، الذي يتطرق لحياة الغجر.
وقالت حورية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل 30 حلقة، سأشارك به في السباق الرمضاني على عكس ما تردد مؤخرًا بأنه ستين حلقة وأن عرضه سيكون خارج رمضان"، مؤكدة أن التصوير سينطلق الأسبوع المُقبل.
وأضافت "المسلسل بيتكلم عن الغجر، متكلمتش عن الموضوع ده قبل كده، وياسمينا بنت بتعمل كل حاجة ممكن تتخيليها، شخصية شقية جدًا، نمط من الناس يمكن مبنتكلمش عنه".
جدير بالذكر أن أخر مشاركات حورية الرمضانية كانت من خلال مسلسل "الحالة ج" وشاركها البطولة الفنان أحمد زاهر، وعُرض في رمضان 2017.
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