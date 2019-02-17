حلاوة عجوز متصابي في "البرنسيسة بيسة"

كشف الفنان أحمد حلاوة أنه لم يتعاقد رسميًا على مسلسل "حكايتي" حتى الآن، بعكس ما تردد، وبالتالي لا يمكنه الإفصاح على طبيعة دوره في هذا العمل.

أعلن حلاوة لـ"لايف ستايل" أنه يخوض السباق الرمضاني المقبل بعملين هما مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، ومسلسل "البرنسيسة بيسه" للفنانة مي عز الدين.

وحول مشاركته في مسلسل "ابن أصول" يقول: في الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا العمل لأنه يقدم قيم إنسانية ولكن بطريقة مبسطة وطريفة، وأقوم بدور الأب لحمادة هلال وهو متزوج أكثر من مرة ولكنه يتعرض لوعكة صحية يقف ابنه معه حتى ينجو منهاK أما مسلسل "البرنسيسة بيسة" فأقوم بدور رجل يحب النساء على الرغم من كبر سنه .

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